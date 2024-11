Mercato ASSE : Puel guide Kilmer Sports Ventures pour les transferts

Ancien entraîneur et manager général de l’ASSE, Claude Puel s’est exprimé sur la vente du club, ainsi que sur le mercato qu’il anticipe chez les Verts.

Claude Puel valide la vente de l’ASSE : « Une excellente décision »

L’ASSE a franchi un nouveau cap en passant sous pavillon canadien avec l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à sa tête en juin 2024. Cette acquisition marque une nouvelle ère pour le mythique club stéphanois, qui a connu des difficultés ces dernières années en évoluant deux saisons en Ligue 2.

Claude Puel, ancien entraîneur des Verts entre octobre 2019 et décembre 2021, se félicite de cette vente au groupe du milliardaire canadien Larry Tanenbaum. « Vendre l’AS Saint-Etienne à ce moment-là a été une excellente décision », a-t-il déclaré au média Peuple-Vert. « C’est très positif pour le club d’avoir de nouveaux propriétaires, avec une vision à long terme et, surtout, des moyens financiers conséquents. L’ASSE a besoin de ces ressources pour se maintenir durablement dans l’élite et pourquoi pas viser les premières places du championnat. »

Le mercato sera crucial pour le maintien et le développement de l’ASSE, selon Puel

Le technicien français a également souligné l’importance cruciale du mercato pour le développement de l’ASSE. « Pour se maintenir dans l’élite, il faut recruter des joueurs de qualité, capables d’évoluer au plus haut niveau. C’est l’un des principaux défis du projet », a-t-il affirmé.

« L’avantage avec Kilmer Sports Ventures, c’est qu’ils ont les moyens financiers nécessaires pour mener une politique de recrutement ambitieuse et ciblée. Tout dépendra désormais de la qualité des choix effectués, en fonction du projet sportif que les nouveaux dirigeants souhaitent mettre en œuvre : miser sur des joueurs expérimentés ou sur de jeunes talents à fort potentiel », a analysé Claude Puel.

Il est à noter que le nouveau président de l’ASSE, Ivan Gazidis, a d’ores et déjà montré sa détermination en investissant 10 millions d’euros pour recruter Lucas Stassin (19 ans) et 6 millions d’euros pour s’attacher les services de Zuriko Davitashvili (23 ans).