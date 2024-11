Info Foot : L’OM peine à domicile, la faute à un acteur improbable

Troisième de Ligue 1, l’OM vit un drôle de saison. Malgré son bon classement, le club dirigé par Roberto De Zerbi s’enlise à domicile. Un ancien joueur pointe un coupable surprenant.

L’OM en difficulté à domicile : le poids du Vélodrome pointé du doigt

Malgré une troisième place encourageante en Ligue 1, l’Olympique de Marseille traverse une période délicate. En effet, le bilan de l’OM à domicile est alarmant avec seulement 5 points pris sur 15 possibles. Cette statistique soulève des interrogations sur la capacité des coéquipiers de Leonardo Balerdi à répondre aux attentes du public marseillais.

La dernière défaite face à Auxerre (3-1) a notamment mis en exergue les difficultés des Phocéens à s’imposer dans leur antre. Le système de jeu mis en place par Roberto De Zerbi peine à prendre en raison d’une pression intense qui paralyse les joueurs ? Demetrius Ferreira, ancien joueur marseillais, attribue ces contre-performances au Vélodrome et à la pression qu’il engendre.

Selon lui, le stade peut se transformer en un boulet lorsqu’une équipe enchaîne les mauvais résultats. Les erreurs individuelles, comme celle de Lilian Brassier face à l’AJA, illustrent cette difficulté à gérer la pression. « Le Vélodrome peut devenir votre meilleur ami comme votre pire ennemi quand tout va mal », a-t-il confié à La Provence.

Pour sortir de cette spirale négative, l’OM devra trouver les solutions pour libérer ses joueurs et leur permettre d’exprimer leur potentiel à domicile. Le défi est de taille pour Roberto De Zerbi qui devra trouver les clés pour transformer le Vélodrome en un véritable atout et non en un handicap pour son équipe.