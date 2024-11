PSG : Presnel Kimpembe défend bec et ongles le projet de Luis Enrique

Presnel Kimpembe reste confiant en l’avenir du PSG, malgré les difficultés rencontrées par le club en Ligue des Champions. De retour à l’entraînement après une longue blessure, le défenseur français a exprimé son soutien au projet mis en place par Luis Enrique.

Kimpembe croit dur comme fer en l’avenir du PSG

Alors que le Paris Saint-Germain traverse une période délicate en Ligue des Champions, Presnel Kimpembe, de retour à l’entraînement après une longue blessure, affiche une confiance inébranlable en l’avenir du club. Dans une interview accordée à Canal+, le défenseur central parisien a défendu bec et ongles le projet mis en place par Luis Enrique.

« On a tout pour réussir. On ne peut pas se plaindre. On a un bon coach, un bon staff, une infrastructure incroyable… Tout ce dont on a besoin, on l’a », a assuré Kimpembe. L’international français, bien que conscient des difficultés rencontrées en Europe, reste convaincu que le PSG a les moyens de redresser la barre. « Si on n’y croit pas, on est morts. Quand on est compétiteur, c’est comme ça que ça se passe », a-t-il martelé.

Le retour de Kimpembe est une véritable bouffée d’oxygène pour un vestiaire parisien qui a besoin de leaders. Malgré l’absence de Kylian Mbappé et les difficultés d’adaptation de certains nouveaux joueurs, le défenseur de 29 ans estime que l’équipe a un bel avenir devant elle. « On a une équipe jeune, certes, mais l’équipe en elle-même est là. On a tout entre nos mains pour réussir », a confié Kimpembe.

Si la concurrence est féroce au sein de la défense parisienne, Kimpembe ne s’en formalise pas. « Dans toutes les équipes, il y a de grands joueurs, de la concurrence, c’est normal. Ce n’est pas un problème », a-t-il fait savoir.