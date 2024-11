Mercato AS Monaco : Kees Smit, cette pépite néerlandaise qui envoute l’ASM

L’AS Monaco s’active déjà pour renforcer son effectif à l’approche du mercato hivernal. Parmi les talents ciblés, le jeune Kees Smit, prometteur milieu offensif de l’AZ Alkmaar, figure en bonne place sur les tablettes du club princier. Ce joueur de 18 ans, également suivi par Benfica, pourrait bien devenir l’une des priorités de l’ASM dans sa quête de renforts au prochain marché des transferts.

Mercato AS Monaco : Kees Smit, un coup à 5 millions pour l’ASM ?

Connu pour sa précocité, tant dans sa vision du jeu que dans sa capacité à faire la différence sur le terrain, Kees Smit s’est imposé comme l’un des grands espoirs du football néerlandais. Sous contrat avec l’AZ Alkmaar jusqu’en 2028, sa valeur est estimée à environ 5 millions d’euros, un investissement raisonnable pour un joueur de son potentiel. L’intérêt de l’ASM, selon Onlymercato, pour Smit s’inscrit dans une stratégie axée sur la jeunesse et le développement de talents prometteurs.

Cependant, l’AS Monaco devra déjà se méfier de la concurrence sur ce dossier. Le Benfica Lisbonne surveille également de près les performances de Kees Smit et pourrait tenter de devancer l’ASM au mercato hivernal. Les dirigeants monégasques, habitués à miser sur de jeunes pépites, pourraient toutefois avoir l’avantage grâce à leur capacité à offrir du temps de jeu en Ligue 1 et un environnement pour évoluer au plus haut niveau.

ASM : Kees Smit, une recrue de choix pour janvier ?

Outre Kees Smit, l’ASM envisage de renforcer d’autres secteurs clés de son effectif. Le mercato hivernal pourrait être une opportunité pour le club de la Principauté de consolider sa position en Ligue 1 pour viser plus haut en Europe. Avec un joueur comme Smit, l’AS Monaco espère ajouter une touche de créativité à son milieu de terrain en même temps qu’une solution sur la durée.

Kees Smit sera-t-il le prochain talent à revêtir le maillot rouge et blanc ? Les prochaines semaines seront décisives pour cet éventuel transfert déjà surveillé par plusieurs grands recruteurs européens.