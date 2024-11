Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed, un départ à 10 millions d’euros cet hiver ?

Ça promet pour le mercato du FC Nantes cet hiver avec l’avenir incertain de Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien du FCN, véritable atout offensif des Canaris, fait l’objet d’un intérêt prononcé de Leicester City en Premier League. Un transfert qui pourrait rapporter une belle somme aux finances des Canaris.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed, un départ à 10 M€ vers Leicester se précise ?

Depuis son transfert au FC Nantes, Mostafa Mohamed n’a cessé de se faire remarquer avec ses performances sur le terrain. Les rumeurs mercato entourent cependant le joueur et elles se font insistantes ces dernières semaines. Le club anglais de Leicester City semble prêt à tout pour l’enrôler dès janvier 2025. Cette opération devrait offrir au FC Nantes une opportunité précieuse pour renforcer son effectif ou stabiliser ses finances.

Les dirigeants du FCN, Waldemar Kita et son fils en tête, ne comptent pas brader leur attaquant vedette. Ils ont fixé la barre à 10 millions d’euros minimum pour envisager un transfert. Ce montant est la preuve de l’importance de Mostafa Mohamed au sein de l’effectif nantais.

Mais ce possible transfert pose une question : comment le FC Nantes compensera-t-il l’éventuel départ de son buteur en pleine saison ? Une perte d’un poids lourd de ce type pourrait affaiblir les ambitions du FCN, sauf si les Canaris arrivent à dénicher un remplaçant à la hauteur de l’égyptien lors du même mercato hivernal.

Mercato FCN : Leicester prêt à tout pour Mostafa Mohamed !

De son côté, Mostafa Mohamed semble intéressé par le défi proposé par Leicester. Évoluer en Premier League anglaise, un des championnats les plus compétitifs au monde, représente une progression importante dans sa carrière.

Avec un départ en vue et un possible chèque conséquent, le mercato du FC Nantes s’annonce palpitant. Reste à savoir si les Canaris sauront tirer le meilleur parti de cette opportunité financière pour consolider leur effectif et leurs finances.