Coup de théâtre : Le PSG devancé pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia ?

Alors que le PSG préparerait une nouvelle offensive pour Khvicha Kvaratskhelia, l’attaquant du SSC Naples pourrait finalement prendre la résolution de rejoindre les rangs d’un autre grand club européen l’été prochain. Explications.

Mercato : Le PSG insiste pour Khvicha Kvaratskhelia

Longtemps courtisé par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia avait finalement choisi de poursuivre sa progression au Napoli. Si les discussions pour une prolongation de contrat sont en cours, la Gazzetta dello Sport révèle que le club de la capitale n’a pas abandonné l’idée de recruter l’ailier géorgien.

Le quotidien sportif italien rapporte que Luis Enrique serait particulièrement intéressé par le profil de Kvaratskhelia, dont la vitesse, la technique et la vision du jeu ont fait de lui l’un des joueurs les plus prometteurs d’Europe. Le PSG aurait même été prêt à mettre une somme considérable sur la table l’été dernier pour s’attacher ses services.

Cependant, Naples souhaite conserver sa pépite et a entamé des négociations pour prolonger son contrat. Les discussions portent notamment sur le montant de la clause libératoire, que le club italien souhaiterait fixer aux alentours de 100 millions d’euros, tandis que l’entourage du joueur plaiderait pour une somme inférieure, soit 80 millions d’euros.

Le salaire de Khvicha Kvaratskhelia est également un point de discorde. Actuellement à 1,5 million d’euros par an, l’international géorgien aspire à une augmentation significative pour se rapprocher des émoluments des autres stars du championnat italien.

Si aucun accord n’est trouvé entre les deux parties, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à signer un gros chèque pour l’attirer à Paris à l’issue de la saison en cours. Mais il faudra compter avec une rude concurrence sur cette piste.

Le Barça prêt à gâcher les plans du Paris SG pour Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia, le jeune attaquant géorgien de 23 ans qui illumine la Serie A sous les couleurs du Napoli, est devenu l’une des pièces maîtresses du marché des transferts. Ses dribbles éblouissants, sa vision du jeu et son efficacité devant le but ont attiré l’attention des plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se livrent une bataille acharnée pour s’attacher les services de ce prodige.

Après avoir fait l’objet d’une offre concrète du PSG lors du dernier mercato estival, c’est désormais le Barça qui semble tenir la corde. Selon la presse espagnole, notamment le journal Sport, les Catalans seraient prêts à débourser environ 80 millions d’euros pour s’offrir les services du joueur. Un montant conséquent, mais qui pourrait s’avérer être une affaire en or au vu du potentiel de Kvaratskhelia.

Si le salaire du joueur pourrait être un point de discussion, les deux clubs sont prêts à tout pour le convaincre de rejoindre leur projet. Le PSG, qui n’a pas abandonné l’idée de recruter le Géorgien, pourrait renouveler son intérêt lors du prochain mercato. La question est désormais de savoir quel club parviendra à séduire Kvaratskhelia et à convaincre Aurélio De Laurentiis, le président du Napoli,l’été prochain. Une chose est sûre, ce feuilleton promet d’être passionnant à suivre.