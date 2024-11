PSG : Le Parc des Princes, la surprenante proposition qui pourrait fâcher Nasser Al-Khelaïfi

Le Parc des Princes, le stade emblématique du PSG, est au cœur des discussions depuis plusieurs mois. Si Nasser Al-Khelaïfi est ouvert à un déménagement du club de la capitale, il a reçu une proposition qui pourrait être un tournant important.

Le Paris FC rêve-t-il de partager le Parc des Princes avec le PSG ?

Depuis le rachat du Paris FC par le groupe Arnault, la question de son futur stade se pose avec acuité. Le Stade Charléty, actuel domicile du club, ne semble pas adapté à l’ambition affichée. Dans une interview accordée à La Chaîne L’Équipe, Pierre Ferracci, président du PFC, a évoqué une idée pour le moins surprenante : partager le Parc des Princes avec le PSG.

« C’est vrai que le Parc des Princes, on n’en est pas loin », a déclaré Ferracci. « Demander à Nasser al-Khelaïfi de partager le Parc ? Je ne suis pas sûr qu’il soit d’accord. Mais j’ai souvent évoqué le cas de Milan et de Rome où deux clubs farouchement opposés se partagent le même stade », a-t-il évoqué. Le président du PFC reconnaît que l’idée est ambitieuse et que l’accord du PSG serait nécessaire.

Une question de capacité et d’infrastructure

Pour Ferracci, la question du partage du Parc des Princes se posera un jour ou l’autre, notamment si les capacités d’accueil du Stade Charléty et du Stade Jean-Bouin ne permettent pas de répondre aux besoins croissants du football parisien. « Si on n’a pas de deuxième club à Paris depuis 50, 60 ans, c’est qu’il y a un problème d’infrastructures », a-t-il souligné, tout en espérant que « les deux clubs traiteront leurs problèmes de stade de façon intelligente ».

Les défis d’une telle cohabitation

Si l’idée de voir les deux clubs parisiens partager le même stade est séduisante sur le papier, elle pose de nombreux défis. Il est peu probable que le PSG de Nasser Al-Khelaïfi accepte de partager son enceinte avec un concurrent direct. Le Parc des Princes devrait également subir des travaux d’aménagement importants pour accueillir les deux clubs.

Organiser les plannings des deux équipes serait complexe tandis que la cohabitation de deux clubs rivaux dans le même stade pourrait générer des tensions. L’idée de partager le Parc des Princes avec le PSG est une piste intéressante mais elle reste pour le moment très hypothétique. Le Paris FC devra continuer à explorer d’autres options pour trouver une solution pérenne à sa problématique d’enceinte.