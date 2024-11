ASSE : Kilmer Sports Ventures met le paquet à l’AS Saint-Etienne

L’ASSE a été rachetée par le groupe canadien Kilmer Sports Ventures en juin 2024. Outre les investissements effectués dans les transferts l’été dernier, le nouveau propriétaire aurait réalisé d’autres investissements conséquents.

ASSE : Ivan Gazidis opte pour un recrutement stratégique

Nouveau propriétaire prioritaire de l’ASSE, le groupe canadien Kilmer Sports Ventures (KSV) s’est engagé à redorer le blason du club stéphanois, relégué en Ligue 2 pendant deux saisons. Lors de la présentation du projet, Ivan Gazidis, le président, a toutefois tempéré les attentes, soulignant que le développement du club se ferait de manière progressive.

La montée en Ligue 1 étant désormais acquise, l’objectif immédiat est de consolider la place de l’AS Saint-Etienne dans l’élite. Les investissements dans le recrutement seront réalisés de manière stratégique, en privilégiant les opportunités susceptibles d’apporter une réelle plus-value à l’équipe. « Nous voulons saisir les bonnes opportunités, là où nous pensons pouvoir apporter de la valeur, mais nous n’agirons pas précipitamment », a déclaré Ivan Gazidis.

Kilmer Sports Ventures a déjà injecté 60 M€ à l’ASSE !

En seulement six mois, KSV a déjà injecté plus de 60 millions d’euros à l’ASSE, selon les informations d’Evect. Une partie de ces fonds ont notamment permis de recruter des joueurs prometteurs comme Lucas Stassin, Zuriko Davitachvili, Igor Miladinovic, Augustine Boakye et Pierre Cornud, pour un montant total de 23,10 millions d’euros lors du dernier mercato estival, selon les chiffres du site spécialisé Transfermarkt.

En plus de ces dépenses importantes réalisées dans les transferts à l’été, le nouveau propriétaire aurait injecté de nouveaux fonds dans le club, comme on peut le constater.