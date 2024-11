ASSE : Lutte pour le maintien, un concurrent de l’AS Saint-Etienne menace !

Avant-dernier de Ligue 1 et concurrent direct de l’ASSE dans la lutte pour le maintien, le Havre AC affiche une certaine menace. Jean-Michel Roussier espère bien dépasser trois adversaires directs, dont l’AS Saint-Étienne.

Le Havre AC relégable juste derrière l’AS Saint-Etienne

Le Havre AC avait créé la surprise en s’imposant 2-0 à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE lors de la deuxième journée de Ligue 1. Cependant, après onze journées, les Verts (16es avec 10 points) se retrouvent devant le club normand, une situation qui ne satisfait pas Jean-Michel Roussier, le président du HAC.

Interrogé par L’Équipe sur le début de saison difficile de son équipe, il a déclaré : « Nous espérions un peu mieux, c’est certain. » En effet, le Havre AC occupe actuellement la 17e place avec 9 points et se trouve dans la zone de relégation.

Le HAC menace l’ASSE : La lutte pour le maintien s’intensifie

Néanmoins, le dirigeant reste optimiste, d’autant plus que la lutte pour le maintien est extrêmement serrée en bas de classement.

« J’ai une grande confiance dans la direction sportive et dans le staff technique. Je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. Nous ne sommes qu’un point derrière les trois équipes qui nous précèdent (FC Nantes, Angers SCO et AS Saint-Étienne). Nous ne sommes pas largués », a assuré Jean-Michel Roussier.

Il est important de noter que le Havre Athletic Club est actuellement sous sanctions de la Commission de contrôle des clubs professionnels. Le club est soumis à un encadrement strict de sa masse salariale et à une interdiction de recrutement onéreux.