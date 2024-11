Mercato OM : Une surprenante porte de sortie pour Chancel Mbemba

Devenu indésirable à l’OM, Chancel Mbemba compte changer de club lors du mercato d’hiver. Et si l’Arabie saoudite semblait une option, une autre opportunité en Ligue 1 s’offre à lui.

Mercato OM : Le départ de Chancel Mbemba se précise

L’avenir de Chancel Mbemba à l’Olympique de Marseille s’assombrit de plus en plus incertain. Mis à l’écart par le club depuis le début de la saison, l’international congolais souhaite vivement quitter la cité phocéenne dès le mercato hivernal, six mois avant la fin de son contrat. « J’espère partir cet hiver », a confié le défenseur au micro de Canal Plus, affichant ainsi son désir de retrouver du temps de jeu ailleurs.

De son côté, la direction de l’OM, qui ne compte pas le conserver au-delà de juin, serait disposé à le laisser partir dès janvier. Par conséquent, plusieurs clubs s’intéressent à la situation de Chancel Mbemba. Al Shabab, qui avait déjà tenté sa chance l’été dernier, pourrait revenir à la charge. Mais c’est en France que la piste semble la plus chaude.

Le Stade Brestois s’invite dans la danse

Après Montpellier, le Stade Brestois, qualifié pour la Ligue des champions, aurait aussi manifesté un intérêt concret pour le défenseur central de l’OM. Les Bretons, qui disposent d’arguments sportifs solides, pourraient ainsi rafler la mise, selon les informations du Quotidien du Sport. Le dossier Chancel Mbemba pourrait ainsi connaître un dénouement dans les semaines à venir.

L’OM et son président Pablo Longoria, soucieux de faire des économies, pourrait aussi être tenté de libérer le joueur de ses six derniers mois de contrat. Une option qui permettrait à Brest de concentrer tous ses efforts sur le salaire du joueur congolais. Le mercato hivernal s’annonce ainsi mouvementé pour Chancel Mbemba. Après plusieurs mois difficiles à Marseille, l’ancien joueur du FC Porto pourrait bien rebondir dans un autre club de Ligue 1 et retrouver les terrains.