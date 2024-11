Mercato 2025 : Haaland au PSG ? Paris va briser tous les records

Le mercato 2025 du PSG pourrait bien être historique à cause d’un transfert. Erling Haaland, l’attaquant vedette de Manchester City, dans le viseur du Paris Saint-Germain, devient un dossier gigantesque pour le déterminé club parisien. Le Paris SG devra s’armer financièrement pour convaincre le Norvégien de quitter Man City, club qui corse les conditions du transfert de son buteur.

Mercato : Erling Haaland, le PSG devra mettre bien plus que 150M€

D’après les informations de The Mirror, une clause libératoire comprise entre 150 et 200 millions d’euros pourrait permettre, dans la situation actuelle, à Erling Haaland de quitter Manchester City dès l’été prochain. Cette clause réservée aux clubs non-membres de la Premier League a placé le PSG en pole position pour son transfert, même si le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont des candidats difficiles à banaliser.

Sauf que Man City n’a pas dit son dernier mot. Le club britannique a entamé des discussions pour prolonger le contrat de son attaquant de classe mondiale courtisé par le PSG. Son objectif de ces derniers temps est d’offrir un salaire astronomique à Erling Haaland, qui pourrait devenir le joueur le mieux rémunéré du championnat anglais. Avec une rémunération hebdomadaire qui devrait être fixée à 600 000 euros par semaine, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est sur le point de devenir un des joueurs les mieux payés au monde. La contrepartie d’une telle augmentation de son salaire serait la modification de sa clause libératoire, mais aussi rendre plus contraignantes les conditions de son départ.

Mercato : 240 M€ pour débaucher Erling Haaland de Man City, le PSG en embuscade

Au-delà de son envie de réaliser le transfert du mancunien de City, le PSG devra faire sauter plusieurs obstacles. Outre la forte concurrence de clubs comme le Real Madrid, le montant de la clause pourrait être revu à la hausse, avec un chiffre avoisinant les 240 millions d’euros, conditions que négocierait présentement Manchester City avec le clan Haaland.

Si ce chiffre vertigineux venait à se confirmer, le transfert d’Erling Haaland vers le PSG deviendrait le plus cher de l’histoire, loin devant les 222 millions d’euros offerts par le Paris SG au FC Barcelone pour s’offrir Neymar ou les 180 millions d’euros versés par le même club à l’As Monaco pour Kylian Mbappé.

Le PSG est habitué aux coups d’éclat sur le marché des transferts. Seulement, pour séduire Erling Haaland, le club de la capitale devra mettre en avant un projet sportif plus solide que son compte en banque.