Transfert-choc à l’OM : Neymar, le prochain coup XXL de Marseille ?

Alors que Al-Hilal envisagerait de résilier son contrat, Neymar est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs. L’OM, en quête de renforts offensifs, va-t-il tenter ce coup XXL ? Cette question mérite d’être approfondie.

Neymar est bientôt libre, une aubaine pour l’OM ?

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est connu pour son audace sur le marché des transferts. Ces dernières années, il a réussi à attirer des joueurs de classe mondiale, comme Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez ou encore Mason Greenwood, des recrutements qui semblaient inimaginables au vu des faibles moyens financiers de l’OM.

Et même sans la perspective de disputer une compétition européenne cette saison, Pablo Longoria a réussi à convaincre Adrien Rabiot de rejoindre l’OM cet été. Le dirigeant espagnol ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et travaille sur son prochain gros coup. Alors que le nom de Paul Pogba circule ces derniers mois à Marseille, les recruteurs phocéens auront-ils l’audace de tenter le coup pour Neymar Jr ?

Une opération qui relève plus de la fiction

Interrogé sur le sujet, le journaliste Romain Canuti a rapidement douché les espoirs de certains marseillais. Selon lui, Neymar, qui est proche de résilier son contrat avec Al-Hilal, ne rejoindra pas l’OM. Les nombreuses blessures de Neymar, couplées à son âge avancé (32 ans), en font un profil trop risqué pour un club comme Marseille. « Neymar est bientôt plus footballeur aussi », a-t-il lancé dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Ainsi, les seules destinations envisageables pour l’ancien Barcelonais semblent être Santos, son club formateur, et l’Inter Miami, où il pourrait retrouver ses anciens coéquipiers Lionel Messi et Luis Suarez. En conclusion, même si Pablo Longoria a l’habitude de réaliser des coups inattendus, il semble que le rêve de voir Neymar à l’OM relève plus de la fiction que de la réalité.