Montpellier HSC : Laurent Nicollin fixe les objectifs pour la saison

À l’occasion de la célébration des 50 ans du Montpellier HSC, le président Laurent Nicollin a accordé une interview à L’Équipe pour revenir sur les performances actuelles de son équipe et rappeler les objectifs à atteindre cette saison.

Laurent Nicollin tempère l’euphorie après la victoire face au Stade Brestois

La récente victoire du Montpellier HSC contre le Stade Brestois (3-1) a apporté un grand soulagement à l’équipe et aux supporters, mettant fin à une série noire de six défaites consécutives. Cependant, pour Laurent Nicollin, cette performance n’est qu’une étape. Il insiste sur l’importance de ne pas s’emballer et de rester concentré sur les objectifs.

« Ce n’est que trois points, l’objectif n’est pas encore atteint. Nous devons garder le même état d’esprit et continuer sur cette lancée », a-t-il déclaré. Il a également adressé un message clair à Jean-Louis Gasset et à ses joueurs : maintenir leur concentration et leur engagement pour poursuivre la dynamique positive amorcée lors de cette rencontre.

Photo : Laurent Nicollin

Un seul objectif : le maintien en Ligue 1

Laurent Nicollin reste réaliste sur les ambitions du club cette saison. Avec un début d’exercice marqué par des difficultés, il souligne que le chemin est encore long. « Battre Brest ne règle pas notre saison. Il reste beaucoup de points à prendre et une dizaine de matchs à gagner. Nous devons retrouver un état d’esprit irréprochable, que tout le monde mouille le maillot, et voir si le maintien est possible. Je l’espère de tout cœur », a affirmé le président du club.

Avec seulement onze journées écoulées en championnat, Laurent Nicollin rappelle que tout reste à jouer. Conscient de la complexité de la situation, il encourage ses joueurs à se battre avec mentalité et rigueur.

« Dès le début de saison, nous savions que ce serait compliqué. Tant que nous sommes prêts mentalement et physiquement, nous avons une chance. Il n’y a pas de honte à viser le maintien en Ligue 1. Avec le soutien de notre public, nous tenterons de renverser cette situation difficile, mais pas désespérée », a-t-il conclu. Le match contre l’AS Saint-Étienne, dès la reprise du championnat ce week-end, s’annonce crucial pour le Montpellier HSC. Les hommes de Jean-Louis Gasset devront impérativement éviter un nouveau faux pas pour entretenir l’espoir d’un redressement durable.