Actu OM : Roberto De Zerbi avec un soutien de taille contre le RC Lens

Alors que l’OM se prépare à affronte le RC Lens samedi prochain, Roberto De Zerbi et ses joueurs pourront compter sur une forte mobilisation pour ce choc.

RC Lens- OM : Roberto De Zerbi pourra compter sur le soutien des supporters

Après cette trêve internationale, l’Olympique de Marseille ira défier le RC Lens ce samedi lors de la 12e journée de Ligue 1. Battu à domicile par Auxerre lors de la précédente journée de championnat, l’OM devra impérativement s’imposer face aux Sang et Or ce week-end pour conserver sa place sur le podium. Tout autre résultat pourrait profiter à ses poursuivants directs : le LOSC et l’Olympique Lyonnais.

L’entraîneur Roberto De Zerbi et son équipe sont donc pleinement conscients de l’enjeu de cette rencontre. Et pour les pousser à décrocher la victoire à Lens, ils pourront compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters. Ces derniers, privés de déplacement lors des derniers matchs en raison des violences dans les stades, pourront enfin retrouver leur équipe.

RMC Sport indique en effet que la Direction Nationale de la Lutte contre le Hooliganisme (DNLH) a autorisé 1000 supporters marseillais à se rendre au Stade Bollaert ce samedi soir. Une décision qui soulage les fans, mais aussi l’OM qui pourra compter sur un soutien précieux pour ce choc.

Des mesures de sécurité renforcées

Cette décision de la DNLH s’accompagne toutefois de mesures de sécurité renforcées. Les supporters de l’OM seront encadrés par une escorte policière dès l’après-midi, afin de garantir le bon déroulement du déplacement et d’éviter tout incident. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot auront à cœur de répondre présent et de renouer avec la victoire pour redonner le sourire à leurs supporters.