Mercato LOSC : Le PSG passe la vitesse pour Edon Zhegrova !

Considéré comme le nouveau Eden Hazard à Lille, Edon Zhegrova intéresse le PSG pour les prochains mercatos de 2025. D’ailleurs, le club de la capitale serait déjà passé à l’action pour le milieu offensif du LOSC.

Mercato LOSC : Luis Enrique veut Edon Zhegrova au PSG

Désireux d’attirer un profil créatif et explosif au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain pourrait faire une offre à l’Olympique Lyonnais cet hiver pour recruter Rayan Cherki. Mais en interne, l’entraîneur parisien rêverait d’un autre joueur de Ligue 1. Éblouissant sous le maillot du LOSC depuis ces deux dernières saisons, Edon Zhegrova aurait totalement conquis Luis Enrique.

D’après les informations proches du club de la capitale, l’attaquant lillois serait sur toutes les lèvres du côté du Campus PSG. Ses performances éblouissantes cette saison n’ont pas échappé aux plus grands clubs européens. Au PSG, Luis Enrique, qui recherche un joueur capable de dynamiser le jeu offensif, voit en Edon Zhegrova le profil idéal.

Polyvalent, l’international kosovar peut évoluer sur les deux ailes et même en faux neuf. Son arrivée permettrait de renforcer la concurrence au sein de l’effectif parisien et d’apporter une nouvelle dimension au jeu de l’équipe. Conscient que la concurrence sera rude sur cette piste, le PSG aurait lancé les grandes manoeuvres pour le recruter.

Contact établi entre Luis Campos et le clan Zhegrova

En quête de renforts offensifs, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Edon Zhegrova, le brillant ailier du LOSC. Depuis son arrivée à Lille, le Kosovar a ébloui les observateurs par ses dribbles, sa vitesse et sa capacité à faire la différence. Selon le média espagnol Carpetas Blaugrana, le PSG et le FC Barcelone se seraient tous deux penchés sur le profil de Zhegrova.

Toutefois, les Parisiens sembleraient avoir une longueur d’avance dans ce dossier. Le portail ibérique explique que Luis Campos, le conseiller football des Rouge et Bleu, serait déjà en contact avec le LOSC et avec l’entourage du joueur de 25 ans dans le but de devancer le Barça et tous les autres prétendants du protégé de Bruno Genesio.

À date, le club de Nasser Al-Khelaïfi aurait ainsi une réelle avance, avec des discussions déjà entamées, mais rien n’est encore fait puisqu’aucun accord n’a été trouvé, ni entre le PSG et Zhegrova, ni entre Luis Campos et Olivier Letang, le président lillois.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le natif de Herford est évalué à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste maintenant à savoir si le PSG passera à l’action dès cet hiver ou attendra l’été prochain pour le recruter.