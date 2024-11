Stade de Reims : Luka Elsner évoque l’importance d’un psychologue du sport

Invité ce mardi dans l’émission Génération After sur RMC, Luka Elsner, entraîneur du Stade de Reims, s’est exprimé sur le rôle clé d’un psychologue au sein d’une équipe sportive. Selon lui, cette figure est essentielle pour optimiser les performances des joueurs et renforcer leur état d’esprit.

Luka Elsner : « Nous avons engagé une psychologue du sport »

Actuellement 7ᵉ au classement de la Ligue 1 avec 17 points, le Stade de Reims connaît un début de saison en dents de scie. Après une série de défaites, les Rémois ont retrouvé des couleurs en s’imposant 3-0 face au Havre AC avant la trêve internationale. Selon Luka Elsner, cette victoire est en partie attribuable au travail accompli par la psychologue sportive intégrée au staff depuis septembre. « J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’interview de Franck Haise (dans L’Équipe, NDLR), où il évoque sa santé mentale. Concrètement, au Stade de Reims, nous avons engagé une psychologue du sport depuis le début de la saison », a déclaré le technicien slovène de 42 ans.

Un soutien émotionnel pour maximiser les performances

Luka Elsner a précisé le rôle fondamental de la psychologue dans la gestion du groupe. « Elle nous apporte un soutien constant, c’est une ressource précieuse pour gérer les aspects émotionnels. » Selon lui, la mission de la psychologue va bien au-delà du terrain.

« Parfois, son travail se concentre sur la performance pure, en aidant les joueurs à se concentrer et à se fixer des objectifs. Mais elle peut aussi agir comme une interlocutrice pour aborder des sujets plus larges, liés à l’état d’esprit et aux émotions, souvent chamboulés par les résultats plus que par les performances. »

Cette approche psychologique semble déjà porter ses fruits. Le Stade de Reims affiche une meilleure cohésion et une mentalité combative, comme en témoigne leur récente victoire. Ce week-end, les Rémois devront confirmer cette dynamique face à l’Olympique Lyonnais, dans un match qui sera scruté de près.