PSG Mercato : Luis Campos proche de signer un magicien ?

Considéré comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents au monde, Luis Campos, le conseiller football du PSG, pourrait mettre la main sur un crack mondial dans les mois à venir.

Mercato PSG : Luis Campos sur les traces d’un nouveau talent portugais

Après Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos et Joao Neves, un autre crack portugais pourrait débarquer au PSG dans les prochains mois. Fin connaisseur du marché portugais, Luis Campos n’a pas manqué l’éclosion de Geovany Quenda, le nouveau prodige du football lusitanien. Comme l’a révélé L’Équipe, le Paris Saint-Germain s’intéresse de près au jeune ailier.

Considéré comme le futur grand espoir du football portugais, Geovany Quenda est déjà protégé contractuellement par le Sporting CP jusqu’en 2027, avec une clause libératoire fixée à cent millions d’euros. Une somme importante, mais qui ne ferait pas reculer les ambitions parisiennes.

De son côté, Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, ne tarit pas d’éloges sur le jeune international portugais, qu’il qualifie de « magicien capable de faire la différence. » Si Geovany Quenda parvient à confirmer tous les espoirs placés en lui, il pourrait devenir l’un des principaux tubes du prochain mercato estival et le PSG serait prêt à livrer bataille pour obtenir sa signature.

Le Paris SG prêt à investir 100M€ pour Geovany Quenda ?

Le PSG serait prêt à débourser une somme astronomique pour s’attacher les services de Geovany Quenda. À seulement 17 ans, Geovany Quenda a déjà séduit les plus grands clubs européens grâce à sa vitesse, sa technique et son sens du but. Son profil a particulièrement tapé dans l’œil de Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, qui est toujours à l’affût de jeunes talents prometteurs.

D’ailleurs, L’Équipe révélait il y a quelques jours que le club de la capitale suivait de près l’évolution du Portugais. Mais la concurrence sera rude pour le PSG. Manchester United et Manchester City seraient également intéressés par le jeune prodige. Les Red Devils, notamment, souhaiteraient le faire venir sous les ordres de leur nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui l’avait lancé au Sporting.

Pour s’offrir les services de Quenda, le Paris SG devra donc débourser une somme colossale. Un investissement risqué, mais qui pourrait s’avérer payant à long terme si le jeune joueur confirme tout son potentiel. Le projet sportif du PSG, qui se concentre désormais sur de jeunes talents prometteurs, semble en tout cas correspondre aux ambitions de Geovany Quenda. Reste à savoir si le PSG passera à l’acte et si les négociations avec le Sporting Portugal aboutiront. Affaire à suivre…