Mercato AS Monaco : Thiago Scuro de l’ASM recale Arsenal !

Le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, était l’une des cibles prioritaires du club anglais Arsenal pour succéder à Edu Gaspar au poste de directeur sportif. Le Brésilien aurait décliné l’offre des Gunners et a préféré rester à l’ASM.

Mercato AS Monaco : Thiago Scuro dit non à Arsenal et veut rester à l’ASM

Après l’annonce du départ d’Edu Gaspar, Arsenal est à la recherche d’un nouveau directeur sportif pour mener à bien son projet. Les dirigeants londoniens ont rapidement jeté leur dévolu sur Thiago Scuro, le dynamique directeur général de l’AS Monaco. Selon les informations de L’Équipe, le profil du Brésilien, jeune et ambitieux, séduisait particulièrement les Gunners, qui voyaient en lui l’homme idéal pour occuper parfaitement ce poste.

Cependant, les négociations n’ont pas abouti. Malgré l’insistance d’Arsenal, Thiago Scuro a préféré décliner l’offre et poursuivre son aventure monégasque. Arrivé à l’ASM il y a un peu plus d’un an, le Brésilien est pleinement investi dans son projet et souhaite continuer à développer le club de la Principauté. Arsenal devra poursuivre ses recherches pour trouver le successeur idéal d’Edu Gaspar.

Les Gunners explorent désormais la piste Tomas Rosicky, ancien joueur d’Arsenal, pour occuper ce poste. Des discussions ont été engagées avec le Tchèque, qui connaît parfaitement l’environnement du club londonien.