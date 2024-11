Mercato PSG : Randal Kolo Muani indécis, il reçoit un gros coup de pouce

Randal Kolo Muani et le PSG devraient se séparer lors des prochains mercato. Poussé vers la sortie, l’attaquant français hésite à prendre la bonne décision, mais reçoit un coup de pouce.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani appelé à quitter le Paris SG

Randal Kolo Muani passe peut-être déjà ses derniers moments au Paris Saint-Germain avant les prochaines fenêtres du mercato. Titulaire en dent de scie et n’entrant pas dans les choix tactiques de Luis Enrique, l’attaquant français est au cœur de nombreuses spéculations sur son éventuel départ. Sur la question, Kolo Muani s’est voulu très clair et déterminé.

« Partir en janvier, c’est une possibilité ? Non, je n’ai jamais pensé à ça. Pour moi, c’est toujours de continuer à travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré. Alors que l’ancien Nantais affirme vouloir rester, plusieurs voix s’élèvent pour lui conseiller un départ dès le mercato d’hiver.

Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, a été particulièrement clair sur RMC : « Kolo Muani ne donne pas satisfaction, et moi je l’encourage même au mercato d’hiver à partir », a-t-il déclaré. L’ancien international français estime que l’attaquant ne parvient pas à s’imposer dans le système de jeu de Luis Enrique et qu’un changement d’air serait bénéfique pour sa carrière.

Bixente Lizarazu avait déjà exprimé une opinion similaire quelques jours plus tôt. L’ancien champion du monde estime que Kolo Muani ne dispose pas de la confiance de son entraîneur et qu’il devrait chercher un nouveau club où il pourra avoir plus de temps de jeu. « Il n’a pas la carte avec Luis Enrique. C’est sa deuxième saison. Pour moi, c’est très simple, il faut qu’il parte, il faut qu’il trouve un entraîneur qui va lui donner cette confiance parce que ça fait trop longtemps qu’il est dans cette instabilité », a-t-il confié.

Pour le PSG, un départ de Kolo Muani pourrait être l’occasion de faire de la place dans l’effectif et de récupérer une somme d’argent intéressante. Cependant, le club parisien devra trouver un remplaçant à la hauteur. Le mercato hivernal s’annonce animé pour Kolo Muani. Les prochaines semaines devraient nous en apprendre davantage sur l’avenir de l’attaquant français. Un départ semble de plus en plus probable, mais rien n’est encore joué.