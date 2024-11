RC Lens – OM : Will Still est prêt à innover face à Marseille

48 heures avant le choc RC Lens-OM, Will Still s’est présenté en conférence de presse. Le coach lensois, confronté à de nombreuses absences, pourrait surprendre avec un nouveau schéma tactique.

RC Lens – OM : Will Still envisage de passer à quatre défenseurs

Le RC Lens affronte l’Olympique de Marseille ce samedi lors de la 12ème journée de Ligue 1. Alors que les deux équipes ont des enjeux diamétralement opposés, les Sang et Or devront composer avec plusieurs absences, notamment en défense. Abdukodir Khusanov et Jonathan Gradit sont suspendus, tandis que l’incertitude place autour du piston Przemyslaw Frankowski.

Ces pépins physiques contraignent Will Still à revoir ses plans. Le technicien lensois a d’ailleurs évoqué en conférence de presse la possibilité de passer d’une défense à trois à quatre, une option travaillée à l’entraînement. « C’est une possibilité, mais il y en a d’autres. On a réussi à renverser un match avec cette défense à quatre », , a-t-il reconnu en conférence de presse.

Malang Sarr conserve la confiance des Sang et Or

Si cette option venait à être retenue, Malang Sarr serait un élément clé en défense. « On a une totale confiance en Malang. Dès qu’il a été amené à jouer avec nous, il a été performant », assure Florian Sotoca. Quelle que soit la formule choisie, le RC Lens devra faire preuve d’une grande solidité défensive pour contenir les offensives marseillaises

L’enjeu est de taille pour Will Still et son, équipe, qui souhaitent confirmer leur bonne dynamique après leur victoire face au FC Nantes (3-2). Ce match contre les hommes de Roberto De Zerbi s’annonce donc comme un véritable tournant dans la saison des deux équipes. Le RC Lens, fort de son état d’esprit et de la polyvalence de son effectif, pourrait bien créer la surprise face à l’OM.