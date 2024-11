Mercato PSG : Achraf Hakimi prolonge son contrat avec le Paris SG !

Le PSG boucle un dossier important à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Après plusieurs semaines de négociations, le latéral droit marocain Achraf Hakimi a paraphé un nouveau bail avec le Paris SG.

Mercato PSG : Achraf Hakimi reste au Paris SG, le Real Madrid déçu ?

Le PSG peut se réjouir d’une excellente nouvelle : Achraf Hakimi, l’un des piliers de son équipe, a prolongé son contrat ! Selon les informations de L’Équipe, le latéral droit marocain de 26 ans a signé un nouveau bail le liant au club de la capitale jusqu’en 2029. Les deux parties ont entamé des discussions depuis plusieurs semaines. Achraf Hakimi et les dirigeants parisiens ont trouvé un accord définitif et scellé le deal. Il ne reste plus que l’officialisation de la nouvelle.

Depuis son arrivée au Paris SG en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi s’est imposé comme un élément indispensable de l’effectif parisien. Les rumeurs d’un retour au Real Madrid, son club formateur, ont circulé avec insistance ces dernières semaines.

Après la grave blessure de Dani Carvajal, le Real Madrid s’est retrouvé dans l’urgence de recruter un latéral droit. Parmi les noms évoqués, celui d’Achraf Hakimi, ancien joueur du club madrilène, mais l’international marocain a finalement choisi de poursuivre son aventure parisienne.

Cette décision s’inscrit parfaitement dans la stratégie du PSG, qui souhaite bâtir un projet sportif à long terme autour de joueurs cadres. Cette saison, Achraf Hakimi a déjà disputé 13 rencontres avec le PSG et a inscrit deux buts.