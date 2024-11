OM : Leonardo Balerdi au cœur d’une décision clé avant d’affronter Lens

Les récentes prestations de Leonardo Balerdi suscitent diverses préoccupations à l’OM. Mais la direction phocéenne a pris une décision radicale concernant son capitaine avant le choc contre le RC Lens.

OM : Leonardo Balerdi, un capitaine sous pression

Ce samedi, l’Olympique de Marseille se rend à Bollaert-Delelis pour un choc face au RC Lens. Une rencontre cruciale pour les Phocéens, qui doivent impérativement relancer la machine après la défaite à domicile face à Auxerre. Les hommes de Roberto De Zerbi ont bien conscience de l’enjeu de cette rencontre.

Et avant ce choc, Leonardo Balerdi figure parmi les joueurs au centre des critiques. Le défenseur argentin, promu capitaine en début de saison, peine à assumer ce nouveau rôle. Ses dernières prestations, marquées par des erreurs récurrentes et une expulsion rapide lors du dernier Olympico, ont relancé le débat sur son aptitude à diriger l’équipe. Malgré un contrat prolongé jusqu’en 2028, son avenir comme capitaine semble désormais incertain.

L’Argentin conserve le brassard de l’Olympique de Marseille

Mais selon L’Équipe, la direction marseillaise ne compte pas retirer le brassard à Leonardo Balerdi pour le moment. L’entraîneur Roberto De Zerbi soutient pleinement son défenseur central et espère le voir prendre davantage de responsabilités. L’ancien joueur du Borussia Dortmund dispose donc d’une nouvelle opportunité pour montrer qu’il est capable de relever ce défi.

Le match RC Lens – OM pourrait donc être un tournant dans la saison marseillaise, et plus particulièrement pour Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin devra montrer un tout autre visage s’il veut conserver son brassard et retrouver la confiance de ses supporters.