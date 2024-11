Mercato OGC Nice : Un géant turc débarque à Nice pour Jérémie Boga

En manque de temps de jeu depuis le début de cette saison, l’attaquant ivoirien Jérémie Boga envisage de quitter l’OGC Nice lors du prochain mercato hivernal. Un géant turc se positionne pour le recruter.

Mercato OGC Nice : Jérémie Boga sur le départ de Nice, direction Besiktas ?

Jérémie Boga, l’ailier ivoirien de l’OGC Nice, pourrait quitter la Côte d’Azur dès le prochain mercato hivernal. Après une première saison convaincante à Nice (six buts et six passes décisives en 28 matchs de Ligue 1), l’international ivoirien connaît des difficultés cette saison. Moins utilisé par le technicien niçois Franck Haise et touché par quelques pépins physiques, Jérémie Boga pourrait donc se relancer dans un nouveau championnat. Et c’est Besiktas qui est chaud pour s’attacher ses services.

Selon les informations de Fotomac, le club turc, séduit par le profil de l’international ivoirien, aurait décidé d’entamer des discussions avec les dirigeants de l’OGC Nice pour tenter de le recruter lors du prochain mercato hivernal. Les dirigeants turcs seraient prêts à accueillir Jérémie Boga et lui offrir plus de temps de jeu.

L’OGC Nice ne s’opposerait pas au départ de sa pépite, mais ne va pas la brader. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur de Jérémie Boga est estimée à 15 millions d’euros. L’OGC Nice ne le laissera partir qu’en cas d’offre très alléchante.