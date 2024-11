Mercato OL : La Juventus fonce sur une star de l’Olympique Lyonnais

Informés de la situation délicate de l’OL, plusieurs clubs s’intéressent aux joueurs lyonnais. Nicolas Tagliafico serait notamment dans le viseur de la Juventus Turin, à la recherche de renforts défensifs cet hiver.

OL : John Textor obligé de vendre pour sauver Lyon

John Textor, président de l’OL, est contraint par les sanctions de la DNCG de procéder à des ventes lors des prochains mercatos, hiver et été. Afin d’alléger la masse salariale du club et de renflouer les caisses, il a décidé de mettre à disposition tous les joueurs de l’effectif de Pierre Sage. Six départs sont visés dès le mois de janvier.

Parmi les joueurs susceptibles de quitter l’OL, Rayan Cherki et Malick Fofana sont particulièrement cités. Leurs qualités et leur jeune âge en font des cibles privilégiées pour de nombreux clubs européens.

Alerte mercato : Tagliafico sur les tablettes de la Juventus Turin

Selon Corriere dello Sport, la Juventus s’intéresse de près à Nicolas Tagliafico. Le club turinois, affaibli par les blessures en défense, cherche à renforcer ce secteur de jeu. Le contrat de l’Argentin arrivant à terme en juin prochain, l’OL pourrait être tenté de le céder dès cet hiver pour récupérer une indemnité de transfert.

De plus, son salaire élevé entre dans les objectifs de réduction de la masse salariale fixés par John Textor. L’arrivée de Vinicius Abner, recruté l’été dernier, permet à l’OL d’envisager l’avenir sans Nicolas Tagliafico.