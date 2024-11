Le PSG se rassure face au Toulouse FC avant le Bayern

Le PSG prépare bien son déplacement de mardi en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Face au Toulouse FC ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, les Parisiens se sont imposés 3-0.

PSG : Mission accomplie contre Toulouse avant le Bayern

Quelques jours avant de retrouver la Ligue des Champions et le Bayern Munich, le PSG a fait le plein de confiance. Le leader de Ligue 1 a remporté une victoire rassurante face à Toulouse (3-0) ce vendredi, pour se rassurer. Les Parisiens ont dominé la rencontre et ont su notamment faire la différence en seconde période grâce à des buts de Joao Neves, Lucas Beraldo et Vitinha.

Malgré une première période un peu timide, le PSG a ouvert le score grâce à une belle frappe du jeune international portugais à la 35e minute. En seconde période, les Parisiens ont maîtrisé leur sujet et ont assuré l’essentiel en inscrivant deux nouveaux buts à la 84e minute puis dans le temps additionnel. Cette victoire permet au PSG de conforter sa place de leader en tête de la Ligue 1 avec six points d’avance sur l’AS Monaco.

Une équipe remaniée mais efficace

Pour cette rencontre, Luis Enrique a procédé à quelques changements dans son onze de départ. Les jeunes joueurs comme Désiré Doué et Zaïre-Emery ont montré de belles choses, tout comme Milan Skriniar et Lucas Beraldo. Cette victoire est encourageante à quelques jours d’un match capital en Ligue des Champions.

Le Paris SG aborde désormais le match contre le Bayern Munich avec un moral boosté. Les Parisiens savent que cette rencontre sera décisive pour la suite de leur parcours en Coupe d’Europe. Les joueurs parisiens auront à cœur de retrouver le chemin de la victoire après la défaite face à l’Atletico et de réaliser une performance de haut niveau pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale.