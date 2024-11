PSG : Luis Enrique reçoit une grande nouvelle avant Toulouse

À cinq jours du déplacement à Toulouse pour le compte de la douzième journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reçu une grande nouvelle concernant son groupe. Explications.

Le PSG retrouve deux de ses cadres avant le voyage à Toulouse

Une excellente nouvelle pour les supporters du PSG ! Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez, blessés depuis plusieurs mois, sont sur le point de faire leur grand retour sur les terrains. Selon les dernières informations de RMC Sport, les deux joueurs vont reprendre l’entraînement collectif avec le groupe cette semaine. Une excellente nouvelle pour le staff parisien et les supporters qui attendent avec impatience de revoir leurs joueurs à l’œuvre.

Cependant, Luis Enrique a tenu à rappeler que la prudence était de mise. L’attaquant portugais et le défenseur central français devront enchaîner les séances d’entraînement pour retrouver un rythme de compétition avant d’être à nouveau convoqués pour un match officiel. Le retour de Hernandez et Ramos est une véritable bouffée d’oxygène pour le PSG, qui doit composer avec un calendrier chargé.

Leur expérience et leur qualité technique seront des atouts précieux pour l’équipe dans la course au titre en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Les deux joueurs ont profité de la trêve internationale pour peaufiner leur préparation physique et devraient rejoindre leurs coéquipiers cette semaine. Bien que les deux joueurs ne soient pas encore certains d’être présents pour la rencontre face à Toulouse ce week-end, leur retour se profile à l’horizon.

Le staff médical du Paris Saint-Germain souhaite éviter tout risque de rechute et préfère prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une reprise en douceur. Pour autant, le retour de Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos est une excellente nouvelle pour les supporters du PSG qui pourront bientôt retrouver un effectif au complet.