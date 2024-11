PSG : Nasser Al-Khelaïfi avance bien sur ce dossier sensible

L’avenir du PSG pourrait s’écrire loin du Parc des Princes. Le club de la capitale envisage sérieusement de construire un nouveau stade d’ici sept ans et Nasser Al-Khelaïfi avance très bien dessus.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi lâche la grosse nouvelle sur le Parc des Princes

C’est un feuilleton de plusieurs mois, qui pourrait finalement accoucher de ce départ tant annoncé du PSG du Parc des Princes. Après plusieurs négociations menées sans succès, Nasser Al-Khelaïfi est arrivé à une conclusion claire : « quitter le Parc des Princes est une question de vie ou de mort », comme il l’a déclaré sur l’émission Rothen S’enflamme de RMC Sport.

« La ville ne nous laisse pas le choix », a précisé le dirigeant du PSG, qui ajoute : « On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite pour être au niveau où on veut ». Le départ du Paris Saint-Germain du Parc des Princes, le stade qui représente son ADN, est donc inévitable pour le plus grand club de la capitale française.

Le PSG rêve d’un stade plus grand

Le rachat du Parc des Princes, longtemps envisagé, ne semble plus être une priorité pour le Paris SG. Les contraintes liées à la capacité limitée du stade et les difficultés de négociation avec la mairie de Paris auraient poussé le club à envisager d’autres options. « Nasser Al-Khelaïfi veut que le PSG évolue dans son propre stade, avec une plus grande capacité », a expliqué Jérôme Rothen. « Il est conscient que le Parc des Princes est un lieu chargé d’histoire, mais il estime que le club a besoin d’un stade plus moderne pour rivaliser avec les plus grands clubs européens », révèle-t-il.

Si l’idée est réelle, elle n’est plus simplement à l’étape d’un rêve mais plutôt de la concrétisation. Selon Rothen, le projet de construction d’un nouveau stade est bien avancé. « Faire un stade à l’extérieur de Paris, oui, il y a des terrains aujourd’hui, il y a des possibilités. Ils y croient dur comme fer parce qu’il y a beaucoup de réunions », a-t-il précisé. Le consultant sportif estime qu’il y a « huit ou neuf chances sur dix » pour que le PSG aille au bout de ce projet.

La construction d’un nouveau stade permettrait au club de la capitale de disposer d’une enceinte plus moderne, avec une capacité plus importante et des équipements plus performants. Cela permettrait également au club d’augmenter ses revenus et de renforcer son image à l’international.

Un changement d’ère pour le PSG

Si ce projet se concrétise, il marquera un tournant majeur dans l’histoire du PSG. Quitter le Parc des Princes, c’est tourner une page et en ouvrir une nouvelle. Ce changement pourrait être difficile à accepter pour les supporters les plus attachés à l’histoire du club, mais il pourrait également être synonyme d’un nouveau départ et de nouvelles ambitions.