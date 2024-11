Mercato OL : Pierre Sage menacé, John Textor critique ouvertement ses choix !

John Textor accentue la crise à l’OL ! En marge des difficultés financières du club, il remet en question les choix de l’entraîneur Pierre Sage et le menace ouvertement de licenciement.

OL : Les choix de Pierre Sage à Hoffenheim n’ont pas convaincu Textor

Après un début de saison poussif, l’OL a progressivement redressé la barre. Depuis sa victoire dans le derby face à l’ASSE, l’équipe de Pierre Sage s’est hissée à la 5e place de la Ligue 1, à seulement 2 points du podium.

Visant une qualification en Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais semble se rapprocher de son objectif en championnat. Néanmoins, les Gones connaissent des difficultés en Ligue Europa. Ils ont chuté de la 2e à la 9e place du classement, suite à leur défaite à domicile contre Besiktas, puis au match nul concédé à Hoffenheim.

Les choix tactiques de Pierre Sage, notamment lors de ce dernier match, n’ont pas convaincu John Textor. Dans un long reportage de L’Équipe, le propriétaire de l’OL a ouvertement critiqué son entraîneur.

« Face à Hoffenheim, on a fait une première mi-temps catastrophique et il n’a pas changé de système ! Pourquoi ? Ensuite, on a été menés et on est restés à trois derrière jusqu’au bout, je ne comprends pas. C’est incompréhensible », a-t-il martelé. Lyon menait pourtant (1-2) avant de concéder l’égalisation dans les dernières secondes du match.

Mercato : Sérieux avertissement pour Pierre Sage

Face à ces critiques et au contexte financier délicat du club, la position de Pierre Sage semble précaire. John Textor a toutefois nuancé ses propos sur la question d’un éventuel licenciement du coach de l’OL : « Je ne virerai jamais un coach qui essaie de gagner, mais je virerai celui qui essaie de ne pas perdre ».

Pierre Sage est donc prévenu : ses résultats et ses choix tactiques seront scrutés de près dans les semaines à venir.