RC Strasbourg : un cadre absent, le groupe du RCS pour affronter l’OGC Nice

Le RC Strasbourg se déplace à Nice ce dimanche dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre cruciale, l’entraîneur Liam Rosenior devra composer sans plusieurs joueurs clés, notamment Habib Diarra, l’un des cadres de l’équipe.

Habib Diarra suspendu et d’autres absents notables

À moins de 24 heures du choc face à l’OGC Nice, Liam Rosenior a dévoilé la liste des 22 joueurs convoqués. Sans surprise, Habib Diarra, capitaine et pilier du milieu de terrain, figure parmi les absents. Suspendu pour accumulation de cartons jaunes, il manquera ce déplacement. Diarra avait écopé de sanctions lors des matchs contre Angers SCO, le FC Nantes et l’AS Monaco, un cumul qui lui coûte ce rendez-vous important.

Cette absence constitue un véritable coup dur pour le RC Strasbourg. Le milieu offensif de 20 ans, connu pour son volume de jeu et son impact, laisse un vide dans l’entrejeu strasbourgeois. Cette situation complique la mission du RCS, qui espère renouer avec la victoire après deux revers consécutifs.

Outre Habib Diarra, quatre autres joueurs manqueront à l’appel pour cause de blessures : Alaa Bellaarouch, Thomas Delaine, Moïse Sahi Dion et Emanuel Emegha. Tous sont en phase de récupération. En revanche, Mamadou Sarr et Jérémy Sebas font leur retour dans le groupe, offrant des options supplémentaires à l’entraîneur.

Liam Rosenior garde espoir malgré les absences

En conférence de presse d’avant-match, Liam Rosenior a abordé les ajustements nécessaires face à ces absences. « Ce sera aux joueurs de s’adapter. Lors des deux derniers matchs, contre Saint-Étienne et Monaco, nous avons eu des occasions mais manqué d’efficacité dans les derniers gestes. Contre Monaco, c’était mieux, mais ils jouent au niveau Ligue des Champions. Nous ne devons pas nous laisser abattre et devons viser à faire mieux », a-t-il déclaré.

Concernant l’OGC Nice, Rosenior a salué les performances des Aiglons, mais reste ambitieux. « Nice est une équipe solide, très forte dans la possession. Franck Haise fait un excellent travail. Ils savent construire de l’arrière et accélérer le jeu. Nous devrons être très efficaces dans le pressing », a-t-il conclu.

Le RC Strasbourg n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 27 octobre. Depuis, les Alsaciens ont enchaîné deux défaites : 0-2 contre l’AS Saint-Étienne et 1-3 face à l’AS Monaco. Malgré ces résultats décevants, l’équipe espère redresser la barre face à Nice, un défi de taille face à un adversaire en grande forme.