Ce vendredi, le Toulouse FC n’a pas réussi à inverser la tendance face au PSG au Parc des Princes. Vincent Sierro et ses coéquipiers toulousains se sont inclinés 3-0 dans une rencontre compliquée. S’adressant à DAZN, le milieu de terrain suisse de 29 ans a partagé sa déception tout en tirant des leçons de cette défaite.

Vincent Sierro exprime sa frustration après PSG 3-0 TFC

Tout au long de la rencontre, le Toulouse FC s’est montré trop prudent, laissant la possession de balle au PSG, une stratégie qui leur a rapidement coûté cher. En seconde période, les Violets ont tenté de réduire l’écart, mais leurs efforts sont restés vains. Selon Vincent Sierro, l’équipe a manqué de solidité dans tous les compartiments du jeu.

« On a eu des occasions qu’on n’a pas su exploiter correctement. L’an dernier, on avait gagné ici parce qu’on avait été très efficaces devant le but, ce qui n’était pas le cas aujourd’hui. Il nous a manqué de l’efficacité, tant offensivement que défensivement », a déclaré le joueur suisse, tout en évitant d’accabler ses coéquipiers individuellement.

Toulouse FC : Vincent Sierro quitte Paris avec amertume 3

« Je ne peux rien reprocher à l’équipe, car on s’est battus les uns pour les autres. Contre des équipes comme Paris, il faut redoubler d’efforts, courir davantage et s’entraider, et tout le monde l’a fait. » Pour Sierro, repartir avec zéro point est frustrant, surtout après l’exploit de la saison dernière face au PSG.

« On est déçus aujourd’hui, car ces matchs se jouent sur des détails. On va s’appuyer sur le positif et corriger le négatif pour dimanche prochain. Cela fait mal de perdre 3-0, mais on était venus pour obtenir un résultat. Que ce soit 1-0, 2-0 ou 3-0, c’est décevant, car au final, cela reste zéro point », a conclu le milieu polyvalent du Toulouse FC.