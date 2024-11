PSG Mercato : Une solution inédite trouvée pour Kolo Muani

Déterminé à réussir sous les couleurs du PSG, Randal Kolo Muani pourrait tout de même voir son avenir connaître une autre trajectoire lors du mercato hivernal qui s’annonce à grands pas.

Randal Kolo Muani veut rester au PSG cet hiver

Recruté contre un gros chèque de 95 millions d’euros à l’été 2023, Randal Kolo Muani n’arrive pas à s’imposer dans le onze de départ du Paris Saint-Germain. L’attaquant français, pourtant promis à un avenir radieux dans la capitale, peine à convaincre Luis Enrique, l’entraîneur parisien. Pour autant, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort affiche sa détermination à rester à Paris cet hiver.

« Non je n’ai jamais essayé de penser à ça. Il faut continuer à travailler, montrer ce que je sais faire et donner mon maximum. Il ne faut rien lâcher. Si tu lâches, c’est fini, tu coules. Il faut garder le mental, à moi de continuer à travailler pour que le coach me fasse confiance. Ça fait partie de mon histoire. J’ai toujours travaillé, je n’ai jamais eu les choses facilement.

Je dois travailler plus, marquer les esprits quand il fait appel à moi. À moi de donner le maximum de moi-même pour qu’il me fasse confiance », a déclaré Randal Kolo Muani il y a quelques jours. Toutefois, le PSG semble avoir une position contraire.

Kolo Muani sur le banc, un prêt envisagé ?

Arrivé avec les plus hautes ambitions, Randal Kolo Muani peine à s’imposer au sein de l’effectif du Paris SG. Titulaire en difficulté, l’international français ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique, qui préfère utiliser Marco Asensio et Kang-In Lee en position de faux numéro 9 depuis la blessure de Gonçalo Ramos. Si Kolo Muani affirme vouloir persévérer, le staff des Rouge et Bleu pourrait envisager un départ dès cet hiver.

En effet, selon les renseignements obtenus par le journal Le Parisien, le club de Nasser Al-Khelaïfi n’exclut pas un prêt de six mois, sans option d’achat, pour son numéro 23 pendant le mercato hivernal. Surtout que plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester United et Newcastle United, seraient sur les rangs pour le récupérer. Affaire à suivre…