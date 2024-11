Actu OM : Décision inédite de Roberto De Zerbi après le succès à Lens

L’actualité de l’OM connait un nouveau développement avec la décision inédite de Roberto De Zerbi. Après la victoire face à Lens (3-1), il a choisi d’organiser un mini-stage de quatre jours pour son équipe.

OM : Roberto De Zerbi, un changement de décor pour renforcer la cohésion

Loin du tumulte quotidien et à environ deux heures de la Commanderie, les joueurs de l’Olympique de Marseille, accompagnés du staff technique et de la direction sportive, vont se retrouver dans un lieu tenu secret. L’objectif de cette mise au vert, selon L’Equipe, est de : renforcer la cohésion de groupe, maintenir la pression et préparer au mieux la prochaine rencontre contre l’AS Monaco.

Ce match à domicile est décisif dans la course au podium. Une victoire contre l’ASM permettrait à l’OM de dépasser son adversaire au classement, de se rapprocher des places européennes et de renouer afin avec le succès au Vélodrome. C’est dans cette optique que Roberto De Zerbi aurait décidé de mettre en place ce mini-stage, pour optimiser la préparation de ses joueurs et de leur offrir un environnement propice à la concentration et à la performance.

Ce choix démontre par ailleurs la volonté de l’entraîneur italien de créer un véritable esprit de famille au sein de son groupe. En sortant de leur zone de confort pour un lieu secret, Leonardo Balerdi et ses coéquipiers auront l’occasion de renforcer les liens, puis de se préparer dans les meilleures conditions pour les défis à venir.