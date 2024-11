ASSE : Dall’Oglio prend le dessus sur Gasset, le coach de Montpellier excédé !

L’ASSE a arraché une victoire étriquée face au Montpellier HSC. Ce succès représente également un joli coup réussi par Olivier Dall’Oglio (60 ans) face à Jean-Louis Gasset (70 ans). L’issue du match semble avoir particulièrement agacé le technicien héraultais.

ASSE : Olivier Dall’Oglio douche le retour de Jean-Louis Gasset à Saint-Etienne

Les retrouvailles entre l’ASSE et Jean-Louis Gasset ont été difficiles pour l’ancien entraîneur des Verts. Son équipe, le Montpellier HSC, s’est inclinée face à l’AS Saint-Étienne, sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Les Pailladins ont encaissé le but stéphanois dès la 47e minute de jeu et n’ont pas réussi à égaliser malgré quelques occasions intéressantes.

La solide défense stéphanoise, particulièrement bien organisée autour d’un Yunis Abdelhamid impérial en l’absence de Mickaël Nadé, a su résister aux assauts montpelliérains.

ASSE : Un succès amer pour le Montpellier HSC et Gasset

Revenu sur la défaite de son équipe face à l’ASSE, Jean-Louis Gasset ne cachait pas sa déception. « Nous avons eu les occasions d’ouvrir le score. Dans un match aussi serré, l’efficacité est primordiale », a-t-il déclaré dans les colonnes de Midi Libre. Le technicien, appelé à la rescousse pour redresser le Montpellier HSC, a également souligné la frustration de ses joueurs face à certaines décisions arbitrales et à l’intervention de la VAR, notamment sur le tacle glissé d’Abdelhamid sur Arnaud Nordin (38e) et une supposé faute de Léo Pétrot sur Al Tamari (54e).

Sur ces deux actions, l’arbitre Florent Batta a initialement accordé penalty, mais a par la suite annulé sa décision suite à un recours à l’assistance vidéo.

« À chaque fois que l’arbitre consulte la VAR, on espère une décision en notre faveur. Malheureusement, ces décisions défavorables nous ont valu de nombreux cartons jaunes. Les joueurs sont frustrés et estiment qu’il y a eu penalty sur cette action », a-t-il ajouté.

Nommé en octobre dernier, à la succession de Michel Der Zakarian, Jean-Louis Gasset a dirigé quatre matchs à la tête de Montpellier, pour un bilan de trois défaites et une seule victoire.