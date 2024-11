Mercato PSG : Randal Kolo Muani poussé vers la sortie, un cador anglais débarque à Paris

L’attaquant français, Randal Kolo Muani, en difficulté au PSG depuis le début de la saison, pourrait faire ses valises dès le mercato hivernal. Un grand club de Premier League aurait déjà manifesté un intérêt concret pour l’ancien Nantais.

Mercato PSG : Un géant anglais passe à l’offensive pour Randal Kolo Muani au Paris SG

Depuis son arrivée au PSG, l’attaquant français Randal Kolo Muani peine à s’imposer. Malgré son potentiel, il est souvent relégué sur le banc par Luis Enrique. Le retour de blessure de l’attaquant portugais Gonçalo Ramos ne fera que compliquer sa situation. L’international français, qui avait pourtant exprimé son désir de rester à Paris, pourrait être contraint de quitter le club pour retrouver du temps de jeu.

« Un départ en janvier ? Non, moi, je n’ai jamais pensé à un départ du PSG en janvier. Pour moi, je dois toujours continuer de travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même. », déclarait-il récemment sur Téléfoot.

Manchester United aurait identifié Randal Kolo Muani comme une cible potentielle pour renforcer son attaque cet hiver. Selon les informations de Le 10 Sport, le club mancunien, à la recherche d’un avant-centre prolifique, aurait entamé des discussions avec les dirigeants du PSG et serait prêt à formuler une offre pour l’attaquant français. Les Red Devils pourraient accélérer les négociations dans les prochaines semaines.

Arsenal et Newcastle seraient également intéressés par le profil de Randal Kolo Muani. Les deux clubs anglais, à la recherche d’un renfort offensif, pourraient se lancer dans la course à sa signature. Selon L’Équipe, le PSG ne s’opposerait pas au départ de Randal Kolo Muani si un club lui formule une offre alléchante. Les pensionnaires du Parc des Princes ne veulent pas brader l’international tricolore. Ils exigent entre 40 et 50 millions d’euros pour céder leur pépite.