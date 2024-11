OM-Monaco : Un arbitre de mauvais présage pour Marseille ?

C’est Clément Turpin qui sera au sifflet du choc OM-Monaco, prévu dimanche prochain au stade Vélodrome. Ce choix ne rassure pas les Phocéens.

OM-Monaco : Clément Turpin, un arbitre mal-aimé à Marseille

Le choc entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, prévu ce dimanche 1er décembre, s’annonce comme un tournant dans la course au podium. Les deux équipes, séparées de trois points au classement, se livrent une bataille acharnée pour les places européennes. Une victoire à domicile permettrait surtout à l’OM de dépasser l’ASM et de se rapprocher du leader parisien.

La tension sera donc à son comble au Vélodrome. Et pour arbitrer cette rencontre, la Ligue de Football Professionnel a désigné Clément Turpin. Un choix qui ne ravit pas les supporters marseillais. Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Le compte Massilia Zone assure que l’OM ne s’impose que dans 16% des cas en Ligue 1 lorsque Clément Turpin est aux commandes. Ces chiffres alimentent les craintes des supporters, qui redoutent de voir leur équipe lésée par des décisions arbitrales contestables.

🚨 Clément Turpin arbitrera OM – Monaco ce week-end. pic.twitter.com/sV3LJS0pCi — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 25, 2024

Un stage pour mieux préparer l’avenir

Conscient de l’enjeu de cette rencontre OM-Monaco, Roberto De Zerbi a décidé de mettre les bouchées doubles. L’entraîneur marseillais a convoqué l’ensemble de son effectif pour un stage de quatre jours dans un lieu tenu secret. L’objectif est clair : renforcer la cohésion de groupe, travailler tactiquement et mentalement afin d’aborder ce match au Vélodrome dans les meilleures conditions.

Ce choc OM-Monaco s’annonce palpitant. Les Marseillais, galvanisés par leur récente victoire à Lens, auront à cœur de confirmer leur bonne forme et de prendre les trois points de la victoire. Mais ils devront également faire face à un adversaire de qualité et à un arbitre qui ne leur a pas toujours souri.