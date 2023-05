Après les faits de jeu qui ont entaché la rencontre entre Lens et l'OM samedi soir, découvrez la décision prise à Marseille contre Clément Turpin.

Lens-OM : La colère ne retombe pas à Marseille

Deux jours après la terrible défaite de l'OM à Lens (2-1), Clément Turpin continue d'être au centre des débats. Ses décisions n'ont cessé d'agiter la toile depuis samedi soir, et les différents observateurs du football français sont assez unanimes : l'arbitre français n'a pas été à la hauteur de l'affiche. Dès la 8e minute de jeu, alors qu'Alexis Sanchez ouvre le score après un duel remporté face à Kévin Danso, Clément Turpin, qui avait choisi de laisser jouer, est finalement appelé par la VAR, et revient sur sa décision, alors que le but semblait parfaitement valable.

Derrière, suite à la présence d'un second ballon sur la pelouse, Facundo Medina envoie une frappe en direction du banc olympien, provoquant une échauffourée entre les deux équipes. Deux cartons rouges sont distribués dans les staffs, tandis que le défenseur lensois écope d'un carton jaune. On joue depuis à peine 20 minutes de jeu, et Clément Turpin ne semble déjà plus tenir son match.

Le deuxième fait de jeu important intervient quelques minutes plus tard lorsque Facundo Medina tacle violemment Chancel Mbemba. Les Marseillais réclament un second carton jaune, qui ne sera finalement jamais distribué. Deux décisions qui n'enlèvent en rien la belle performance lensoise, mais qui coûtent tout de même très cher dans un match avec un tel enjeu entre les deux formations.

Clément Turpin et l'OM, un bilan qui interpelle à Marseille

Cette saison, l' OM a été arbitré à quatre reprises par Clément Turpin. Le bilan fait état de quatre défaites, et cela n'est plus vraiment un hasard chez certains supporters marseillais. Lors du premier Classico entre le PSG et Marseille le 16 octobre dernier, l'arbitre français avait déjà fait parler de lui en ne sifflant pas une main évidente de Nordi Mukiele sur une frappe cadrée d'Alexis Sanchez, mais également en sanctionnant Samuel Gigot d'un carton rouge à la suite d'un tacle sur Neymar, où le défenseur marseillais ne touche à aucun moment l'attaquant brésilien.

Pire encore, sur 41 matches de l'OM dirigés par l'arbitre de 40 ans, le club phocéen s'est incliné à 19 reprises. Le match de samedi soir à Lens n'arrangera sans doute pas la réputation du meilleur arbitre français à Marseille, lui qui n'était déjà pas passé inaperçu il y a quelques semaines lors du quart de finale retour de Ligue des Champions à Munich entre le Bayern et Manchester City.

Les supporters de Marseille ont pris une grande décision

Face au sentiment d'injustice qui occupe les esprits des supporters marseillais depuis la défaite à Lens samedi soir, certains d'entre eux ont pris la décision de créer une pétition en ligne pour que Clément Turpin ne soit plus autorisé à arbitrer un match de l'Olympique de Marseille lors des prochaines saisons. Une décision qui témoigne de l'agacement qui règne à Marseille, même si cette initiative n'a aucune chance d'aboutir.