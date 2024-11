PSG Mercato : Milan Skriniar d’accord avec la Juventus Turin

Poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui ne semble pas compter sur lui au PSG, Milan Skriniar a donné son accord à la Juventus Turin en vue d’un transfert lors du mercato hivernal qui s’annonce à grands pas.

Mercato : Milan Skriniar quitte le PSG pour se relancer à la Juventus

Poussé vers la sortie par l’arrivée de nouveaux défenseurs centraux et une concurrence accrue, Milan Skriniar n’a pas trouvé sa place dans le onze de départ du Paris Saint-Germain cette saison. Malgré les interrogations sur sa condition physique, l’ancien joueur de l’Inter Milan semble se rapprocher de la Juventus Turin.

D’après les dernières informations relayées par nos confrères de Football Mercato, le joueur de 29 ans s’est mis d’accord contractuellement avec le club turinois. Le robuste défenseur central, réputé pour son sens du placement et sa capacité à lancer des attaques, a donc décidé de relever un nouveau défi en Italie.

Son expérience et son leadership seront des atouts précieux pour la Juventus, qui cherche à renforcer son arrière-garde après la blessure de Gleison Breimer. Ce transfert pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines si les deux clubs parviennent à trouver un terrain d’entente sur le montant de l’opération.

Le PSG trop gourmand pour Milan Skriniar ?

Milan Skriniar, recruté libre cet été, ne semble pas s’être adapté à la vie parisienne. Le défenseur slovaque, réputé pour sa solidité défensive et son leadership, n’a pas convaincu Luis Enrique et les dirigeants parisiens. Son profil, plus axé sur l’organisation défensive, ne semble pas coller avec le jeu plus offensif prôné par le nouvel entraîneur espagnol.

De son côté, Skriniar aspire à un nouveau challenge et aurait donné son accord à la Juventus, où il retrouverait un championnat qu’il connaît bien. D’accord pour laisser partir le natif de Žiar nad Hrono, le Paris SG aimerait tout de même recevoir un joli chèque dans cette affaire.

En effet, le portail sportif explique que « les négociations avec le Paris Saint-Germain ont déjà été entamées. Le club parisien réclame une somme importante aux Italiens, qui souhaitent inclure différents joueurs pour faciliter l’opération. »

Selon les médias italiens, le PSG réclamerait au moins 20 millions d’euros pour Milan Skriniar. Reste à voir si le club entraîné par Thiago Motta voudra investir un tel montant pour un joueur qui a perdu son meilleur niveau depuis plusieurs mois.