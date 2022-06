PSG Mercato : Une terrible nouvelle après le départ de Leonardo

Publié par Thomas G. le 08 juin 2022 à 14:45

PSG Mercato : Après l'éviction de Leonardo en tant que directeur sportif du club, le Paris SG va perdre l'occasion de recruter plusieurs joueurs.

PSG Mercato : Les conséquences du départ de Leonardo

L’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions continue de faire couler beaucoup d'encre et de nombreuses victimes. Leonardo et Mauricio Pochettinno ne devraient pas poursuivre leur aventure parisienne la saison prochaine. Selon Fabrizio Romano, le PSG est prêt à licencier les deux hommes cette semaine. Néanmoins, le départ du directeur sportif n’est pas sans conséquences, Leonardo avait commencé à travailler sur des pistes pour renforcer l’effectif parisien.

En effet, Paul Pogba était l’une des cibles principales de Leonardo, et depuis la restructuration initiée par le PSG, le dossier semble être compromis. À moins que les Parisiens décident de revenir à la charge après l’échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Ensuite, on peut également citer Gleison Breimer, le défenseur central brésilien (élu meilleur défenseur de Serie A) faisait également partie de la liste de Leonardo. Cependant, le défenseur du Torino ne rentrerait pas dans les plans de la nouvelle direction. Par ailleurs, concernant le poste d’attaquant, le directeur sportif brésilien visait un retour de Moise Kean. Luis Campos quant à lui privilégie la pépite italienne de Sassuolo, Gianluca Scamacca.

PSG Mercato : Luis Campos arrive avec sa méthode

Luis Campos devrait officiellement arriver au Paris SG cette semaine pour remplacer Leonardo. Le directeur sportif portugais va devoir s’occuper des dossiers laissés en suspens par son prédécesseur. En commençant par la gestion des gardiens, le Portugais va devoir trancher entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma pour savoir qui sera le numéro 1. Le futur conseiller sportif du PSG devra aussi régler l’épineuse question des Titis. Xavi Simons et Ismaël Gharbi n’ont toujours pas prolongé, tandis qu’Edouard Michut et Junior Dina Ebimbe souhaiteraient partir.