Bayern Munich – PSG : Matvey Safonov préféré à Donnarumma, les raisons de Luis Enrique

Matvey Safonov est sans doute la grosse surprise de Luis Enrique pour le choc entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des Champions. Le gardien de but russe est préféré à Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. Un choix fort que le technicien espagnol a tenu à justifier.

Bayern Munich – PSG : Matvey Safonov, UN choix fort et assumé par Luis Enrique

Le PSG a dévoilé un onze de départ surprenant pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. En effet, c’est Matvey Safonov qui a été préféré à Gianluigi Donnarumma dans les cages parisiennes. Un choix de Luis Enrique que peu ont vu venir. Interrogé par Canal+, l’entraîneur espagnol a expliqué que son choix s’est porté sur Safonov en fonction des qualités requises pour ce match :

« Mon choix se fait en fonction de ce que je vois sur le terrain de jeu, en fonction de ce qui est meilleur pour l’équipe et de ce que fait l’adversaire. C’est évident que c’est une équipe qui nous ressemble, qui presse très haut et on va avoir besoin de l’aide de notre gardien pour battre ça », a justifié Luis Enrique.

Un message clair à Donnarumma ?

Cette décision de titulariser Matvey Safonov témoigne de la volonté de Luis Enrique de faire tourner son effectif et de ne pas s’appuyer systématiquement sur les mêmes joueurs. Il impose ainsi une concurrence de taille au sein du vestiaire et notamment au poste de gardien de but.

Le gardien russe, arrivé cet été en provenance de Krasnodar, a déjà montré de belles qualités depuis son arrivée à Paris. Il l’a encore confirmé lors du succès face à Toulouse. Ce choix audacieux de la part de Luis Enrique de préférer Matvey Safonov sera-t-il payant ? Réponse ce soir à l’Allianz Arena au terme de la rencontre.

Le onze parisien

Pour rappel, voici la composition du PSG pour cette rencontre : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Dembélé.