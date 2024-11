Bayern Munich – PSG : Matvey Safonov titulaire, la grosse surprise de Luis Enrique pour le choc

Le PSG défie le Bayern Munich ce mardi soir dans un choc de tous les dangers. Pour tenter de relancer son club, Luis Enrique sort un onze entrant avec la grosse surprise Matvey Safonov dans les buts.

Bayern Munich – PSG : Un choc pour décider de l’avenir

L’Allianz Arena accueille ce soir un match crucial pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich et le PSG, tous deux en difficulté dans cette compétition, se livrent un duel au sommet.

Pour cette rencontre, Luis Enrique a réservé quelques surprises. Matvey Safonov est préféré à Gianluigi Donnarumma dans les buts, tandis que Barcola et Dembélé débutent en attaque. Le milieu de terrain est composé d’un losange avec Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Fabian Ruiz.

En face, Vincent Kompany a opté pour un onze plus classique avec Kimmich et Goretzka au milieu de terrain, et Kane en pointe. Laimer évoluera au poste de latéral droit.

Compositions officielles :

Bayern Munich: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Sané, Musiala, Coman – Kane

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Ruiz – Dembélé, Barcola