PSG : Le cauchemar continue en Ligue des Champions

Le PSG n’y arrive toujours pas en Ligue des Champions. Opposés au Bayern Munich mardi soir, les hommes de Luis Enrique sont tombés sur la pelouse de l’Allianz Arena 1-0.

Le PSG s’incline à Munich et voit ses chances de qualification s’amenuiser

Malgré une prestation encourageante par moments, les Parisiens ont été pénalisés par une erreur de Matvey Safonov et l’expulsion de Ousmane Dembélé. Le choix de titulariser le gardien de but russe à la place de Gianluigi Donnarumma n’a pas payé.

Le gardien numéro 2 du PSG, bien que vigilant, a commis une erreur décisive sur le but de Kim Min-jae. Safonov rate sa sortie sur un corner et envoie le ballon sur le Sud-coréen, qui n’a plus qu’à l’envoyer dans les buts vides pour ouvrir le score pour le Bayern Munich à la 38e minute.

Menés, les Parisiens se compliquent encore un peu plus la tâche, réduits à 10 contre 11 avec l’expulsion de Ousmane Dembélé. Malgré ces difficultés, le PSG a montré de belles séquences de jeu et a même eu quelques occasions de revenir au score. Mais la maîtrise technique et l’efficacité des Bavarois ont fait la différence.

Le retour de Gonçalo Ramos, après plusieurs mois d’absence, n’aura rien changé. Cette défaite, la troisième, place le PSG dans une situation très délicate en Ligue des Champions avec une 26e place au classement général. Les Parisiens sont désormais virtuellement éliminés et devront réaliser un parcours quasi parfait lors des prochaines journées pour espérer se qualifier.