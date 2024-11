Mercato OL : Alexandre Lacazette passe aux aveux sur l’intérêt des clubs saoudiens

Alexandre Lacazette, capitaine de l’Olympique Lyonnais, a fait une mise au point, répondant aux rumeurs concernant un éventuel départ en Arabie Saoudite, tant lors du mercato hivernal en janvier 2024 que pour le dernier mercato estival.

Mercato : Alexandre Lacazette confirme une offre importante d’un club saoudien

Présent à Bakou avec l’OL pour affronter le FK Qarabag lors de la 5e journée de Ligue Europa, Alexandre Lacazette va tenter de relancer les Lyonnais dans la course à une qualification directe en 8e de finale. Pour y parvenir, les Gones doivent impérativement s’imposer ce jeudi en Azerbaïdjan. Le capitaine lyonnais et ses coéquipiers restent sur une défaite face à Besiktas (0-1) et un match nul contre Hoffenheim (2-2).

Avant cette rencontre cruciale, Alexandre Lacazette s’est confié sur son avenir. Il a confirmé l’intérêt de clubs saoudiens depuis le mercato hivernal 2024 et a avoué avoir décliné une offre très importante. « Les chiffres étaient élevés. Ce n’était pas 17 millions d’euros, mais c’était considérable. J’ai refusé beaucoup d’argent pour rester à l’OL, car je n’étais pas serein à l’idée de partir à ce moment-là », a-t-il indiqué sur le média Carré.

La qualification pour la Ligue Europa a bouleversé les plans de Lacazette

À cette époque, le club rhodanien était menacé de relégation en Ligue 2. « J’ai longuement réfléchi et j’en ai parlé avec ma femme qui m’a demandé si je voulais quitter Lyon. J’ai répondu que non, donc c’était logique de rester », a expliqué l’attaquant de 33 ans, avant de marteler : « Une seule personne (qui n’est pas John Textor, ndlr) voulait que je quitte le club en janvier dernier ».

À l’issue de la saison 2023-2024, l’Olympique Lyonnais a décroché une qualification pour la Ligue Europa. Cette qualification a bouleversé les plans d’Alexandre Lacazette qui avait pourtant décidé de partir en juin 2024 après avoir refusé une offre en hiver.

« La Coupe d’Europe, cela faisait longtemps que je n’y avais pas participé. Finalement, tout est remis en question avec cette qualification inespérée ».

Les clubs saoudiens s’intéressent toujours au « Général » dont le contrat se termine en juin 2025. Il pourrait quitter l’OL cet hiver en raison de la situation financière difficile du club. Mais pour l’instant, Alexandre Lacazette laisse planer le mystère sur son avenir.