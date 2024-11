PSG : Un choix surprenant de Luis Enrique contre le Bayern divise !

Lors du choc entre le Bayern Munich et le PSG (1-0), Luis Enrique a opéré un choix fort dans les buts. Un pari risqué qui pourrait finalement coûter cher aux Parisiens.

PSG : Le choix de Luis Enrique d’aligner Matvey Safonov ne rassure pas

Le Paris Saint-Germain a subi une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, s’inclinant (1-0) face au Bayern Munich. Mais au-delà de la défaite, un choix de composition d’équipe fait couler beaucoup d’encre : la titularisation inattendue de Matvey Safonov aux dépens de Gianluigi Donnarumma.

Luis Enrique a justifié sa décision par les qualités de relance du jeune gardien russe. Cependant, cette option n’a pas convaincu l’ensemble des observateurs. À commencer par Samir Nasri, consultant pour Canal Plus, qui a vivement critiqué ce choix. Pour l’ancien international français, Safonov n’a apporté aucune garantie supplémentaire par rapport à Donnarumma, notamment sur le plan technique.

Samir Nasri est allé plus loin en suggérant même la titularisation du troisième gardien, Arnau Tenas, qu’il estime supérieur à ses deux concurrents. « Si c’est simplement pour le jeu au pied, alors je mets le troisième gardien, qui est largement au-dessus des deux autres », a-t-il déclaré sur le plateau du Canal Football Club.

Le Paris Saint-Germain au bord de l’élimination

Cette polémique autour du poste de gardien souligne par ailleurs les difficultés du PSG à trouver une stabilité dans ce secteur. Le choix de Luis Enrique, loin de faire l’unanimité, interroge aussi sur les véritables raisons qui ont poussé l’entraîneur espagnol à opter pour cette solution. Quoi qu’il en soit, avec cette nouvelle défaite, les espoirs parisiens en Ligue des Champions s’amenuisent considérablement.

Marquinhos et ses coéquipiers devront rapidement se relever et enchaîner les victoires pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Les trois derniers matchs seront décisifs pour l’avenir européen du PSG. Luis Enrique devra donc trouver les solutions pour remotiver ses troupes et redresser la barre.