Arnau Tenas a été le héros de la victoire 2-0 du PSG dimanche sur le terrain du Havre. Auteur d'une prestation XXL, le gardien de but espagnol a bluffé Kylian Mbappé.

PSG : Kylian Mbappé sous le charme d'Arnau Tenas

C'est une première mais qui a le mérite d'être célébrée par tout le vestiaire du Paris Saint-Germain. Arnau Tenas a peut-être tout prévu mais jamais il ne se serait imaginé être lancé dans le grand bain dans un contexte si particulier pour les Parisiens. En déplacement au Stade Océane dimanche, le leader de la Ligue 1 s'est rapidement retrouvé réduit à 10 contre 11 au bout de 11 petites minutes. La faute à une sortie non maîtrisée de Gianluigi Donnarumma expulsé dans la foulée. Moment parfait pour Luis Enrique de lancer Arnau Tenas pour sa grande première dans les buts du club de la capitale. L'Espagnol n'a pas déçu.

La prestation de haute volée d'Arnau Tenas

Alors que Donnarumma commence par faire de moins en moins l'unanimité ces dernières semaines à cause de ses nombreuses bourdes, Arnau Tenas réalise une performance qui peut faire trembler le gardien de but italien. Le jeune portier espagnol s'offre un bilan statistique de 7 arrêts importants. C'est surtout trois arrêts exceptionnels dont une manchette fabuleuse d'un réflexe inouïe devant Bayo à la 64e minute puis un double arrêt incroyable à la 78e minute face à Alioui. De quoi aider le PSG à repartir avec un succès de 2-0 face aux Havrais. Et pourtant, il n'avait jamais disputé la moindre minute avec l'équipe professionnelle du PSG jusqu'à cette soirée tout juste exceptionnelle.

Arnau Tenas a conquis Mbappé et le vestiaire parisien

Âgé seulement de 22 ans, le joueur formé à la Masia du FC Barcelone vient de s'attirer l'admiration de tout le vestiaire parisien. Comme un symbole, ses coéquipiers n'ont pas hésité à l'entourer pour le féliciter de manière chaleureuse. Arnau Tenas vient ainsi de mettre tout le monde d'accord à l'image d'un Kylian Mbappé qui n'a pas manqué d'adouber le jeune gardien de but sur les réseaux sociaux. L'attaquant français a posté une photo de Tenas avec le message « PRIME ». L'intéressé, quant à lui, était « très content d’avoir été dans les buts » du Paris Saint-Germain pour sa grande première.