Transfert OM : La nouvelle trouvaille de Mehdi Benatia en Italie !

👀Vi abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, dell’interesse reale del Paris Saint-Germain di Luis Enrique per Nicolò #Fagioli e dell’alta valutazione che la #Juventus fa del cartellino del giocatore. Ma quello parigino non è il solo club francese ad averlo messo nel mirino per il… pic.twitter.com/Dtn5ddJbQB