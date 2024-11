ASSE : Huss Fahmy dévoile les coulisses du rachat de Saint-Etienne et annonce du lourd

Présent à la conférence organisée par Leaders, Huss Fahmy, l’un des principaux collaborateurs du président Ivan Gazidis à la tête de l’ASSE, a détaillé les grandes lignes du projet Kilmer Sports Ventures.

ASSE : Deux ans et demi de prospection avant de racheter l’AS Saint-Etienne

Pour commencer, il a levé le voile sur les coulisses du rachat du club stéphanois par Larry Tanenbaum, milliardaire canadien et propriétaire de Kilmer Group, la maison mère de Kilmer Sports Ventures (KSV).

« Après deux ans et demi de recherches intensives, au cours desquels nous avons étudié entre 60 et 80 clubs à travers le monde, nous avons finalement jeté notre dévolu sur l’AS Saint-Étienne. Très peu de clubs répondaient à nos critères : un ADN compétitif au plus haut niveau, des infrastructures solides, une base de supporters fidèles et un centre de formation performant. Nous recherchions un club mature, prêt à relever de nouveaux défis », a confié le directeur des opérations de l’ASSE.

Il a ajouté : « Notre objectif était de trouver un club doté d’un potentiel inexploité, que nous pourrions développer sans avoir à tout reconstruire. »

Huss Fahmy : « Notre plan de développement se décline en cinq à six étapes »

Huss Fahmy a ensuite détaillé la stratégie de développement du groupe canadien pour remettre l’ASSE au sommet. « Nous avons une vision claire et un plan d’action précis, mais nous savons qu’il faudra l’adapter à la réalité du terrain. Nous sommes actuellement en phase d’ajustement, afin de concilier notre projet initial avec les spécificités du club.

Notre plan de développement se décline en cinq à six étapes. Nous allons procéder par étapes, en évaluant régulièrement nos avancées. Il s’agit d’un projet à long terme, dont l’objectif est de bâtir un club solide et durable. Nous ne cherchons pas des solutions rapides, mais des fondations solides. Les bases sont là, et il nous appartient désormais de les développer. »