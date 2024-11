Mercato Stade Rennais : Après Lucas Rosier, un autre crack va signer au SRFC !

Le jeune gardien de but, Ayoub Akabou, est en pleines discussions avec les dirigeants du Stade Rennais pour signer son premier contrat professionnel au SRFC.

Mercato Stade Rennais : Ayoub Akabou va bientôt signer pro au SRFC !

Le Stade Rennais blinde ses pépites à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Après Meïté et Yaël Thébault, un autre joueur a aussi signé son premier contrat professionnel. Lucas Rosier, ailier gauche de 17 ans, a paraphé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais et est désormais lié au club breton pour les quatre prochaines saisons.

« Le Stade Rennais F.C. est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Lucas et tient à remercier ses éducateurs, ses encadrants ainsi que le Stade Lamentinois. », a indiqué le club dans un communiqué.

Le Stade Rennais ne compte pas s’arrêter là. Une autre pépite va aussi poursuivre l’aventure avec le SRFC. Selon les informations de Le Parisien, le jeune gardien de but Ayoub Akabou est sur le point de signer son premier contrat professionnel avec le club breton.

Ayoub Akabou est en train de confirmer tout son potentiel. Repéré très tôt dans sa ville natale du Blanc-Mesnil et formé à l’académie de Clairefontaine, il est considéré comme l’une des plus belles promesses à son poste. Suivi de près par des géants européens tels que le FC Barcelone et Liverpool, le Rennais a déjà séduit par ses qualités en équipe de France des jeunes.

Sa taille imposante et son aisance technique ont particulièrement brillé lors du dernier tournoi de Limoges. Malgré les sirènes de nombreux clubs, Ayoub Akabou a choisi de poursuivre sa progression en Bretagne, où il s’entraîne régulièrement avec les professionnels.