FC Nantes : Le point sur le groupe avant le choc face au PSG

Les voyants sont au vert pour le FC Nantes avant la rencontre face au PSG en Ligue 1. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, enregistre trois renforts.

Le FC Nantes se déplace au Parc des Princes ce samedi pour affronter le PSG pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1. L’enjeu est de taille pour le FC Nantes qui reste sur un bilan décevant de neuf matchs sans victoire.

En conférence de presse avant cette rencontre, le technicien du club, Antoine Kombouaré, a fait le point sur ses hommes disponibles pour cette affiche. Quelques retours de blessés viennent apporter un peu de fraîcheur à son effectif : Nicolas Pallois, Sorba Thomas et Marcus Coco seront bien présents au Parc des Princes.

En revanche, Antoine Kombouaré sera privé de Tino Kadewere et Adel Mahamoud. Ils sont encore convalescents. « Tino Kadewere et Adel Mahamoud sont toujours absents. Nicolas Pallois, Sorba Thomas et Marcus Coco eux sont bien de retour et disponibles », a expliqué Antoine Kombouaré.

Le technicien du FC Nantes a également évoqué son avenir à la tête de l’équipe. Malgré les mauvais résultats, Antoine Kombouaré se voit capable de renverser la tendance et permettre au club de surfer sur les vagues du succès. « Moi, je suis heureux d’être au club, même si la situation inquiète. Je suis en première ligne, et j’ai reçu beaucoup de messages après la défaite sur mon avenir. Je suis toujours là, et je reste combatif. Je suis toujours prêt à me battre », a-t-il ajouté.