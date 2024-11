Stade Rennais : Jorge Sampaoli confirme un retour et deux forfaits au SRFC avant l’ASSE

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, devra composer sans deux cadres pour la rencontre face à l’ASSE en Ligue 1. L’Argentin annonce toutefois un retour.

Stade Rennais : Deux forfaits et un renfort avant l’ASSE

Le Stade Rennais accueille l’AS Saint-Étienne au Roazhon Park ce samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Cette rencontre est très importante pour le SRFC qui cherche à mettre fin à la mauvaise série de résultats.

Le nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, n’ayant pas pu battre le LOSC le week-end dernier lors de sa première rencontre officielle sur le banc du club breton, les Rouge et Noir doivent impérativement s’imposer face à l’ASSE, un adversaire également en difficulté, pour s’éloigner un peu de la zone rouge.

En conférence de presse avant cette rencontre, Jorge Sampaoli a fait le point sur son groupe. Le technicien argentin sera privé du défenseur ghanéen Alidu Seidu. Ce dernier a contracté une grave blessure lors de la rencontre face au LOSC. Les examens médicaux réalisés ont révélé une rupture du ligament croisé du genou gauche.

L’international ghanéen ne pourra plus rejouer cette saison. Le blessé de longue date, Dogan Alemdar, ne pourra pas non plus disputer cette affiche. La bonne nouvelle, c’est le retour d’Adrien Truffert dans le groupe du Stade Rennais.

Le latéral gauche, suspendu pour la rencontre face au LOSC pour accumulation de cartons jaunes, a purgé sa sanction et est à nouveau disponible pour aider le Stade Rennais. Le Stade Rennais est actuellement 15e au classement en Ligue 1 avec 11 points tandis que l’AS Saint-Étienne est 13e avec 13 points.