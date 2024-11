Stade de Reims – RC Lens : Un match particulier pour Will Still

Will Still, aux commandes du RC Lens, aura des retrouvailles très particulières avec le Stade de Reims ce vendredi. L’entraîneur lensois affrontera son ancien club, où il a vécu une expérience marquante et a lancé sa carrière d’entraîneur principal.

Stade de Reims – RC Lens : Will Still de retour à Reims, entre reconnaissance et défi

Quelques mois seulement après son départ, Will Still aura déjà droit à des retrouvailles émouvantes avec le Stade de Reims. Vendredi soir, l’entraîneur du RC Lens fera son retour au Stade Auguste Delaune, où il a écrit quelques-unes des plus belles pages de sa jeune carrière. Un moment chargé d’émotions pour le technicien anglais, qui garde un souvenir impérissable de son passage en Champagne.

« C’est le club qui m’a donné l’opportunité de me lancer en Ligue 1, qui a cru en moi en premier. J’ai une reconnaissance éternelle », a déclaré Will Still. Malgré cet attachement, l’entraîneur lensois aborde ce match avec beaucoup de professionnalisme : « C’est un vrai challenge car c’est une belle équipe. »

Son passage à Reims a été marqué par une série de 19 matchs sans défaite et une remontée spectaculaire au classement. Malheureusement, son départ s’est fait dans des conditions un peu abruptes. « J’aurais aimé dire au revoir aux supporters car ils ont été importants aussi », a regretté Will Still.

Will Still a beaucoup appris pendant son expérience rémoise : « J’ai l’impression d’avoir pris 10 ans en 2 ans. Tu passes d’un gars connu nulle part à un gars reconnu partout », a-t-il confié. Il a également souligné l’importance de la communication dans le monde du football : « Tu apprends très vite, et parfois ça fait très mal, qu’il y a des choses à ne pas partager ou ne pas dire. »

Les retrouvailles avec Luka Elsner, son ancien coach au Standard de Liège et désormais entraîneur du Stade de Reims, promettent d’être intéressantes. « Je suis toujours content de lui parler. Je pense que ça sera sympa pour tout le monde », a déclaré le Slovène.